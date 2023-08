Il Napoli ha trovato l'accordo verbale per il 21enne del Celta Vigo. Da limare gli ultimi dettagli per lo spagnolo, che rinforzerà il centrocampo dei campioni d'Italia allenati da Rudi Garcia

Dopo Natan e Cajuste il Napoli si prepara ad accogliere anche Gabri Veiga. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per regalare a Rudi Garcia un importante rinforzo a centrocampo. Il costo dell'operazione per i campioni d'Italia sarà di 30 milioni di euro più 6 di bonus. Da limare solamente gli ultimi dettagli per il 21enne spagnolo prima di visite mediche e firma sul nuovo contratto.

Zielinski, domenica incontro per il rinnovo del contratto

Piotr Zielinski sarà ancora un giocatore del Napoli. Il centrocampista polacco ha rifiutato la proposta dell'Al-Ahli anche per motivi familiari. Ore decisive per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: il weekend potrebbe essere decisivo, con la giornata di domenica nella quale è fissato l'incontro con gli agenti del calciatore per l'intesa definitiva.