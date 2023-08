Inter e Bayern continuano a trattare per il trasferimento in nerazzurro di Benjamin Pavard. Il giocatore, rimasto fuori dalla prima in campionato dei tedeschi, vuole solo l'Inter: la richiesta dei bavaresi non scende al di sotto dei 30 milioni di euro SERIE A, 1^ GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI

L'Inter ha individuato in Benjamin Pavard il rinforzo per completare il proprio reparto difensivo. Il francese, impiegato 45 minuti nella Supercoppa di Germania persa contro il Lipsia, è invece rimasto fuori nell'esordio in Bundes del Bayern Monaco contro il Werder Brema.

Il Bayern fa muro, ma Pavard insiste Nonostante le resistenze del Bayern, Pavard ha ribadito anche oggi, 19 agosto, di volere l'Inter in tempi relativamente brevi: ecco perché il francese, forte del lavoro del suo entourage, sta spingendo per sbloccare la trattativa. Bavaresi che avevano fissato a ieri, 18 agosto, una deadline (infatti è ai dettagli il prestito al Leverkusen di Stanisic), ma non hanno comunicato in modo ufficiale chiusure della trattativa né all'Inter né allo stesso giocatore. Capitolo duttilità: il suo arrivo permetterebbe a Inzaghi di poterlo utilizzare sulla fascia ma anche in mezzo, nella difesa a tre. Non un dettaglio. approfondimento Tuchel prova a trattenere Pavard, l'Inter insiste

Le richieste dei bavaresi per Pavard Dopo una prima offerta, i due club continuano a trattare per provare ad arrivare a un'intesa. Attualmente ballano 5 milioni di differenza, con i bavaresi che ne chiedono 30 più bonus e il club di Zhang che si è spinto a 25 più bonus. Bayern che comunque non scende al di sotto dei 30, tetto minimo dato che lo United era arrivato a 38 prima che la trattativa saltasse. Parti in contatto anche oggi, con l'entourage di Pavard e i dirigenti del Bayern che stanno parlando anche in queste ore per trovare una soluzione.