Sabato mattina ci sono stati nuovi contatti con i bianconeri, con cui c'è l'intenzione di andare avanti nella trattativa anche senza l'inserimento di Basic come contropartita. La Lazio offre diverse formule, tra le quale un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Intanto il serbo è stato convocato per la partita contro la Juventus ma non partirà titolare

La Lazio insiste per Lazar Samardzic. Anche sabato mattina ci sono stati contatti con l'Udinese, con cui c'è l'intenzione di andare avanti nella trattativa anche senza l'inserimento di Basic come contropartita. Il croato, infatti, non vorrebbe muoversi da Roma e non è propenso al trasferimento in Friuli. I biancocelesti propongono diverse formule, tra le quali un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Attesi sviluppi nelle prossime ore La Lazio è convinta che per il giocatore ora sarebbe difficile continuare a indossare ancora per una stagione la maglia dell'Udinese (ricordiamo che era stato a un passo dall'Inter) e i biancocelesti possono metterlo in vetrina anche su un palcoscenico importante come la Champions League. Nelle prossime ore i dirigenti bianconeri si confronteranno con la proprietà per decidere cosa fare. leggi anche Lazio, Sarri: "Nuovi arrivi indietro fisicamente"

Samardzic convocato contro la Juventus Intanto Sottil ha inserito Samardzic nell'elenco dei convocati per la prima giornata di campionato contro la Juventus. Il centrocampista serbo partirà dalla panchina, ma per lui non è da escludere un impiego a partita in corso. Per la porta, invece, salgono le quotazioni di Luigi Sepe.