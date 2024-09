La squadra giallorossa, dopo la cessione di Smalling in Arabia Saudita, ha riavviato i contatti nelle ultime ore per il difensore ex Borussia Dortmund. Si lavora sugli ultimi dettagli, con il contratto di Hummels che dovrebbe essere di un anno. Contatti in corso, inoltre, anche per il ritorno di Manolas sulla base un contratto di un anno a 500 mila euro ROMA, HERMOSO: "VOGLIO RIPAGARE LA FIDUCIA DI DE ROSSI"

La Roma si avvicina a Mats Hummels. Dopo l’arrivo di Mario Hermoso, e soprattutto la cessione di Smalling in Arabia Saudita, la squadra giallorossa ha deciso nelle ultime ore di accelerare per il difensore svincolato, ex Borussia Dortmund. L'accordo è ormai in fase avanzata, con gli ultimi dettagli ancora da definire prima della chiusura. Si lavora per cercare l’intesa definitiva sulla base di un anno di contratto. approfondimento Roma, ufficiali Smalling e Joao Costa in Arabia

I numeri di Hummels al Borussia Dortmund Dopo un’annata caratterizzata dalla finale di Champions League raggiunta con il Borussia Dortmund, Hummels è sceso in campo in 40 occasioni tra tutte le competizioni. Per lui, 4 gol segnati tra cui uno decisivo contro il Psg in semifinale. Lo scorso 30 giugno, si è conclusa per la seconda volta la sua avventura in giallonero: la prima è stata dal 2008 al 2016, la seconda dal 2019 al 2024. Con il Dortmund due campionati, due coppe di Germania e tre Supercoppe vinte. approfondimento Willian va all'Olympiacos: i migliori svincolati

Contatti anche per il ritorno di Manolas Non solo Hummels. La Roma, infatti, ha avviato i contatti anche per il ritorno di Kostas Manolas. I giallorossi sarebbero disposti a offrire al difensore, attualmente svincolato, un contratto di un anno a 500 mila euro. Per Manolas, dunque, si tratterebbe di un ritorno in Italia (con l’ultima stagione giocata alla Salernitana in Serie A) e alla Roma, con la quale il difensore greco vanta 206 presenze con 8 gol e 6 assist.