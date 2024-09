Mats Hummels è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il difensore ex Borussia Dortmund è in partenza da Monaco per arrivare a Roma nelle prossime ore in vista delle visite mediche. Subito dopo, prevista la firma sul contratto (che sarà di un anno come richiesto dal giocatore) e l’ufficialità

ROMA, HUMMELS MA NON SOLO: CONTATTI PER MANOLAS