“Avrei voluto fare un altro anno alla Juve perché sentivo di poter dare ancora tanto. Non condivido la scelta del club ma l’accetto”. Così Wojciech Szczesny torna a parlare del suo addio alla Juventus e dell’annuncio che dopo l’esperienza in bianconero chiuderà con il calcio giocato. “Ho parlato molto sinceramente con il direttore Giuntoli all'inizio della scorsa stagione -ha raccontato il portiere polacco al canale Youtube di Luca Toselli- Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Mi ha detto: “Tek, vorrei rinnovare il tuo contratto, cosa ne pensi?”. Gli ho risposto che avrei voluto ritirarmi alla fine della stagione 2024-2025, quindi non avrebbe avuto senso. Avrei potuto anche rinnovare il contratto e 'rubare' i soldi, sono stato onesto. C'ha provato un altro paio di volte il direttore, dicendomi se fossi sicuro, poi non l'ho più sentito e ho visto di Di Gregorio alla Juve sui giornali. Lui comunque è un portiere che stimo".