Osimhen al Galatasaray, ora, è ufficiale. Dopo la lunghissima telenovela di mercato, i tanti intrecci coi club esteri, l'accordo col Gala e l'arrivo in Turchia, ecco anche i comunicati ufficiali dei due club. Il Gala annuncia il suo nuovo bomber, preso in prestito secco dal Napoli, pagandone lo stipendio: "Al calciatore verrà corrisposto un ingaggio stagionale netto pari a 6 milioni di euro per la stagione 2024-2025" - scrive la società turca sul proprio profilo X. Il Napoli conferma il prestito e aggiunge che "contestualmente, il club ha raggiunto un accordo per un'opzione a proprio favore di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027". In Turchia Osimhen indosserà la maglia numero 45.