Una notte di contatti per avvicinarsi all'intesa definitiva. Milan e Platense sono a un passo dal sì per il trasferimento del classe 2002 Marco Pellegrino ai rossoneri. Parti vicine come non mai da quando la trattativa ha preso il via. Affare impostato su una base di 3 milioni di euro. Ancora una piccolissima distanza, ma la nottata ha portato ad assottigliare la forbice tra domanda e offerta in modo significativo. Nell'accordo tra club, anche bonus e percentuale sulla futura rivendita.