Calciomercato, 'L'Originale' fa tappa a Pinzolo

L’appuntamento più atteso dell’estate di Sky Sport, “Calciomercato – L’Originale”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, fa tappa in Trentino, a Pinzolo, nella splendida cornice della Val Rendena, dal 21 al 25 agosto.

Dopo gli appuntamenti di Fano, Lignano Sabbiadoro e Messina una nuova location, tutte le sere live dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW, il racconto del rush finale delle trattative estive di calciomercato, con i retroscena e tutti i dettagli degli intrighi di mercato.

La musica sempre protagonista delle serate estive, con le melodie di Leonardo Lagorio che anche quest’anno accompagneranno il programma.

Sera dopo sera, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nello studio di “Calciomercato – L’Originale: giornalisti, atleti e volti noti di Sky Sport si alterneranno per raccontare, con il consueto stile narrativo scanzonato, ironico e anticonvenzionale, le manovre di mercato e gli appuntamenti sportivi dell’estate.

Come di consueto, aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, sempre pronta a svelare tutti i retroscena delle trattative di giornata, gli incontri e le indiscrezioni sugli ultimi colpi. A rivelare le notizie della giornata Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e volto noto di Sky Sport. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti dal web e dai social, con Fayna pronto catturare ogni tipo di curiosità. Inoltre, ampio spazio alla nuova stagione calcistica che si appresta a iniziare, con collegamenti dai ritiri delle squadre per raccontare le ultime novità sulle formazioni che scenderanno in campo.

“Calciomercato - L’originale” è un programma scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.