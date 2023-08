Il club rossoblù lavora al ritorno in Italia del centrocampista svizzero, che ha vestito per sei stagioni e mezza la maglia dell'Atalanta. Trattativa in corso con il Nottingham Forest, che vorrebbe provare a inserire Nico Dominguez: l'affare si potrebbe fare in prestito anche a prescindere dalla presenza dell'argentino. Intanto blindato Orsolini: accordo per il rinnovo fino al 2027

