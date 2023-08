Calciomercato

Arrivo in difesa per l'Empoli: ufficiale Bereszynski dalla Samp dopo il prestito al Napoli della seconda parte di stagione. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto. Pellegrino firma fino al 2028 con il Milan. Colpo del Sassuolo: ecco Pedersen dal Feyenoord. Serdar è dell'Hellas Verona: operazione in prestito. Inserito nell'affare Samardzic-Inter, alla fine Fabbian va al Bologna: ufficiale il trasferimento del centrocampista. Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE