Lo "Zio" Bergomi a Calciomercato-L'Originale parla così del prossimo ritorno di Alexis Sanchez in nerazzurro: "Un po' mi sorprende, anche per come era andato via dall'Inter. Ha voluto la buonuscita, non ha usato parole al miele né per l'ambiente né per lo spogliatoio. Non accettava di essere la terza punta, a distanza di un anno invece torna per fare il quarto attaccante". E su Correa dice: "Ha fatto troppa fatica a San Siro..."

CORREA ALL'OM, TORNA SANCHEZ