L'accordo tra i due club c'è da tempo: operazione da 30 milioni di euro di base fissa più 2 di bonus. Per fare in modo che il francese arrivi in Italia però, serve che il Bayern trovi prima il sostituto. Nerazzurri che aspetteranno ancora qualche giorno, prima di cambiare obiettivo

Giorni di attesa per l'Inter che aspetta prima che il Bayern trovi il sostituto del francese. Fino ad allora, difficile che Pavard raggiunga Milano per visite mediche e firma . Non c'è una deadline , ma a pochi giorni dalla fine del mercato, i nerazzurri aspetteranno fino all'inizio della prossima settimana.

Nessuna deadline, ma l'Inter aspetterà ancora 3/4 giorni

3/4 giorni ancora, è questo il limite temporale che l'Inter si è imposta e per il quale è disposta ad aspettare Benjamin Pavard. Nonostante l'accordo tra i due club (operazione da 30 milioni di euro di base fissa più 2 di bonus) e quello con il giocatore che ormai da tempo spinge per arrivare in Italia, il Bayern Monaco ha una necessità: trovare il suo sostituto. In parole povere, l’arrivo di Pavard è condizionato all’acquisto dei tedeschi del suo successore. I nerazzurri non hanno sensazioni negative, anche perché il Bayern ha assicurato che l’operazione si farà.