Il cileno è atterrato poco dopo le 19 all'aeroporto di Linate. Un ritorno in nerazzurro per lui dopo essere rimasto svincolato al termine del contratto con il Marsiglia. Club francese che invece domani, 25 agosto, accoglierà proprio dall'Inter Correa: operazione in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 13 milioni, ma che può diventare obbligo (10 milioni) e 1 di bonus. Per Sanchez, venerdì sarà la giornata delle visite mediche

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE