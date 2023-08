Di Francesco: "Arriveranno altri giocatori. Nainggolan al Frosinone? Da escludere"

Intanto Eusebio Di Francesco continua a preparare il match di sabato pomeriggio in casa contro l'Atalanta. L'allenatore giallazzurro nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche del mercato. "Siamo nella fase iniziale che è di rodaggio, arriveranno nuovi giocatori in grado di interpretare quello che gli chideremo. Cheddira è convocato: nella settimana precedente al suo arrivo si era allenato meno con il Bari, le amichevoli precampionato invece le aveva giocate tutte. Può essere un'opzione dall'inizio. Nainggolan al Frosinone? Non abbiamo parlato recentemente, ci siamo sentiti attraverso un mio collaboratore. Abbiamo un rapporto stupendo ma non abbiamo mai preso in considerazione l'ipotesi di farlo venire qui, anche in relazione a quella che è la mentalità della società che vuole acquistare giocatori giovani e di prospettiva. Bidaoui e Haoudi non sono convocati per scelta tecnica".