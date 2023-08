Calciomercato

Neymar è diventato il giocatore più costoso della storia del mercato… di nuovo. Oltre a mantenere il titolo di più caro di sempre (i 222 milioni spesi dal Psg nel 2017), con il recente trasferimento in Arabia per 90 milioni il brasiliano è primo anche nella classifica dei giocatori che hanno 'mosso' più soldi nella storia, grazie alla somma di tutti i loro trasferimenti in carriera. Sbalzato dalla vetta Lukaku: la top 20 (Transfermarkt) CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE