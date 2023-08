I rossoneri continuano a pensare all'attaccante del Porto che rimane una pista che potrebbe nuovamente "scaldarsi" negli ultimi giorni di mercato: l'iraniano è in scadenza di contratto a giugno 2024, elemento su cui potrà fare leva la dirigenza del Milan per abbassare la richiesta di 25 milioni di euro dei portoghesi. Anche il Lione su Krunic: i rossoneri vogliono trattenerlo PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

La dirigenza del Milan potrebbe regalare a Stefano Pioli il decimo acquisto di questa sessione di calciomercato estiva: si tratta di Mehdi Taremi, punta centrale del Porto. I rossoneri seguono da tempo il classe 1992 ma ad oggi non hanno ancora formalizzato una nuova offerta per il suo acquisto. Un nuovo tentativo potrebbe arrivare a ridosso degli ultimi giorni di mercato: l'iraniano è in scadenza di contratto a giugno 2024 e questo è un fattore che potrebbe spingere il Porto ad abbassare la propria attuale richiesta di 25 milioni di euro, anche se al momento la squadra portoghese non sembra intenzionata ad accettare proposte intorno ai 15 milioni.

I numeri dell'iraniano Ha da poco concluso la sua terza stagione con la maglia del Porto, Taremi è approdato in biancoblù nell'estate del 2020 dopo una parentesi al Rio Ave. In questi tre anni ha collezionato 80 gol e 49 assist in 149 presenze, per un totale di quattro trofei: un campionato portoghese (2021/22), una Supertaça (la supercoppa portoghese nella stagione 2022/23) e ha vinto due volte la Taça de Portugal, ovvero la coppa nazionale, nel 2022 e nel 2023.

Anche il Lione su Krunic Ancora un'incognita la situazione in casa Milan legata a Rade Krunic, il club rossonero non ha ricevuto nuove offerte da parte del Fenerbahce che resta interessato al bosniaco. Trattativa in cui si inserisce il Lione, che questa sera sarà a San Siro per vederlo dal vivo in occasione di Milan-Torino. A oggi la priorità per la dirigenza milanista resta la permanenza di Krunic, tuttavia, se negli ultimi giorni di mercato dovessero arrivare proposte all'altezza il Milan si attiverebbe per trovare un sostituto adeguato e un nome che piace è sempre quello di Dominguez del Bologna.