Jesper Lindstrom è vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore danese nelle prossime ore arriverà in Italia per rinforzare la squadra di Rudi Garcia: gli azzurri stanno definendo l'accordo con l'Eintracht Francoforte intorno ai 30 milioni, con la formula che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Il club tedesco aveva rifiutato 25 milioni proposti dal Lipsia per acquistare il calciatore. Lindstrom arriverà a prescindere dall'uscita di Lozano: sul messicano c'è il Psv, che ha offerto 10 milioni più 5 di bonus per riportare l'esterno offensivo in Olanda.