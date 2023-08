Altro colpo in attacco per i giallazzurri che nelle prossime ore accoglieranno in prestito l'accattante brasiliano. Continua dunque l'asse di mercato tra le due società dopo i prestiti di Matias Soulé ed Enzo Barrenechea. Intanto ufficiale anche l'acquisto di Pol Lirola in prestito con diritto di riscatto dall'OM

Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore del Frosinone. L'attaccante brasiliano ha accettato il trasferimento e martedì sarà in viaggio verso la Ciociaria per sostenere le visite mediche. Operazione chiusa con la Juventus in prestito secco come per Matias Soulé, che qualche ora fa ha compiuto lo stesso percorso ed è già arrivato in città. Continua dunque il filo diretto tra i bianconeri e i giallazzurri: qualche giorno fa, infatti, anche Enzo Barrenechea era diventato un nuovo giocatore della squadra di Di Francesco.