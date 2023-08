Calciomercato

Ritorno in casa Genoa: dal Venezia arriva Haps. Doppio colpo del Frosinone: dalla Juve ecco Soulé e dal Marsiglia Lirola. Oudin torna al Lecce a titolo definitivo. Azmoun è un giocatore della Roma: arriva in prestito con diritto di riscatto a 12.5 milioni dal Bayer Leverkusen. Ufficiale anche il ritorno di Alexis Sanchez all'Inter. Monza, ecco Akpa Akpro dalla Lazio. Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE