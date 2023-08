Il club biancoceleste ha chiuso per l'arrivo del centrocampista francese: arriva in prestito dal Marsiglia e oggi è atteso in città per l'iter delle visite mediche e la firma sul contratto CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Ancora un rinforzo a centrocampo per la Lazio di Maurizio Sarri che ha chiuso per l'arrivo in biancoceleste di Mattéo Guendouzi dal Marsiglia. Giocatore atteso in città nella giornata di oggi, 30 agosto.

Le cifre di Guendouzi alla Lazio Accordo raggiunto con il Marsiglia nelle scorse ore: Guendouzi arriva alla Lazio sulla base di un prestito da 1 milione di euro e 12 per l’obbligo di riscatto. Non solo. 5 saranno i milioni di bonus più il 10% sulla futura rivendita. Francese che viaggerà oggi per raggiungere Roma, per poi sostenere le visite mediche di rito. approfondimento Lazio, Guendouzi a un passo: accordo con l'OM

Guendouzi, i numeri in stagione In questo avvio di stagione, Guendouzi è sceso in campo in 4 occasioni ma mai da titolare. Dopo i primi 7 minuti alla prima giornata contro il Reims, sono arrivati i 10 contro il Brest alla terza giornata. Nel mezzo la panchina nella sfida al Metz. Nei preliminari di Champions, 56 minuti totali nella doppia sfida contro il Panathinaikos.