Rinforzo sulla fascia per Gian Piero Gasperini, pronto ad accogliere Emil Holm. Operazione chiusa con lo Spezia per il classe 2000, che arriva in nerazzurro con la formula del prestito

Le cifre di Holm all'Atalanta

Il trasferimento del giocatore all'Atalanta è cosa fatta: operazione in prestito oneroso (2,5 milioni di euro) e 8,5 per il diritto di riscatto. Proposta ritoccata leggermente verso l'alto dopo quella precedente dello scorso 17 agosto, da 2 milioni di prestito e 8 di riscatto. Ultima stagione di A caratterizzata da un lungo infortunio, tanto che l'ultimo match risale allo scorso febbraio. Poi un problema fisico alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, l’operazione per via di una lesione dei tessuti molli nella regione inguinale e stagione finita in largo anticipo. La fascia destra, da terzino puro o da esterno di centrocampo, è casa sua. Meno utilizzato a sinistra dove comunque può dare il suo contributo in caso di emergenza o di necessità. E all’occorrenza può anche essere utile un tridente offensivo. Sulla destra, naturalmente. Ancora zero i minuti in stagione nei due impegni ufficiali dello Spezia in campionato e Coppa Italia.