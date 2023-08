L'esterno offensivo messicano è pronto a volare in Olanda per tornare al PSV Eindhoven, club in cui ha già militato per due stagioni dal 2017 al 2019. Accordo raggiunto con il club di De Laurentiis, che incasserà 12,2 milioni di euro per la sua cessione

Da Eindhoven a Napoli, andata e ritorno. Hirving Lozano diventerà nuovamente un calciatore del PSV : gli azzurri hanno raggiunto l'accordo con i biancorossi per la cessione dell'esterno offensivo messicano, che è pronto a volare in Olanda per firmare con il suo "nuovo" club. Intesa raggiunta sulla base di 12,2 milioni di euro , che gli azzurri incasseranno per il calciatore che sarebbe andato in scadenza nel giugno 2024.

I numeri di Lozano con il Napoli

Lozano, arrivato in Italia proprio dal PSV nell'estate 2019, lascerà Napoli dopo quattro stagioni. Con la maglia azzurra è sceso in campo in 155 occasioni, realizzando 30 gol e 17 assist. Il messicano classe '95 nell'ultima stagione ha dato il suo contributo alla squadra di Spalletti per la vittoria del campionato con 3 gol e 3 assist in 32 presenze in Serie A.