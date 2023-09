Milan, acquisti e cessioni del mercato estivo

Dopo aver migliorato la rosa con 9 acquisti, i rossoneri stanno cercando di regalare a Pioli un attaccante in queste ultime ore di mercato. Dopo il mancato accordo con Taremi, che resterà al Porto, sono diversi i nomi valutati dai rossoneri: in lista Patson Daka del Leicester, Burstow del Chelsea, Pavlidis dell'AZ Alkmaar e Willian José del Betis. Colombo in prestito secco al Monza

CALCIOMERCATO INTER, LE NEWS LIVE - CALCIOMERCATO JUVE, LE NEWS LIVE