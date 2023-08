Grande attesa a Roma per il nuovo acquisto Lukaku, che con il Milan dovrebbe partire dalla panchina, così come Dybala: possibile spezzone per entrambi. Zalewski favorito su Spinazzola. Pellegrini dovrebbe giocare a centrocampo, ma potrebbe anche partire accanto a Belotti, con Paredes regista e Cristante spostato sul centro sinistra. Pioli conferma gli 11 che hanno battuto Bologna e Torino. La disponibilità di Colombo in panchina legata all'affare Taremi. Le probabili formazioni di Roma-Milan