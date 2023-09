Il ds rosanero ha chiarito gli obiettivi del club: "Non ci riteniamo la squadra favorita, ma vogliamo subito essere competitivi per la Serie A. Palermo ha sempre avuto grande attrattiva e con l'arrivo del City Football Group è aumentata ancora di più. Corini è un grande uomo e un grande professionista, ha meritato la nostra fiducia e farà di tutto per raggiungere l'obiettivo. La nostra gente merita solo la Serie A e noi faremo il massimo per regalare loro questo sogno"

Idee chiarissime e un obiettivo da raggiungere: il Palermo non si nasconde e punta a fare un campionato di Serie B da protagonista. Il club rosanero, gestito dal City Football Group, la holding proprietaria del Manchester City e di altre società in giro per il mondo, punta forte alla Serie A. Lo ha chiarito il direttore sportivo Leandro Rinaudo nel corso di una lunga intervista ai canali ufficiali del club: "Vogliamo essere competitivi sin da subito per la Serie A. Il campionato di Serie B è difficile e imprevedibile, lo abbiamo visto lo scorso anno. Noi sicuramente non ci riteniamo la squadra favorita, le squadre retrocesse dalla A partiranno in vantaggio e poi c'è sempre qualche sorpresa. Per vincere un campionato non bastano solo i nomi importanti ma serve unità di intenti tra squadra, club e tifosi".

"Con il City Football Group aumentata la nostra attrattiva" Rinaudo ha spiegato come è stato portato avanti il lavoro sul mercato: "Abbiamo iniziato prima della fine dello scorso campionato - ha aggiunto il ds rosanero -, abbiamo mantenuto uno zoccolo duro che ha dimostrato di poter essere competitivo in Serie B e poi ci siamo mossi in due direzioni, prendendo giocatori importanti che hanno già vinto la Serie B e giovani di prospettiva, in grado di diventare un valore aggiunto sin da subito. Per questo ci riteniamo soddisfatti, considerando anche la concorrenza degli altri club. Palermo è sempre stata una piazza ambita e con l'avvento del City Football Group questa attrattiva è aumentata. L'obiettivo era mettere a disposizione del nostro allenatore 22 titolari e ci siamo riusciti, ma il mercato è sempre imprevedibile. La trattativa più complicata è stata quella per Lund, era impegnato con il suo vecchio club ma lui è sempre stato la prima scelta per noi e viceversa. Poi abbiamo preso giocatori che hanno rinunciato alla Serie A, come Henderson, Di Francesco e Coulibaly: questo è l'esempio di quanto sia forte l'attrattiva del Palermo e del City Football Group. Da Pigliacelli a Brunori abbiamo deciso di mantenere lo zoccolo duro del Palermo per dare continuità nel percorso. Sono stati determinanti anche per far sì che i nuovi si inserissero al meglio. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e tutti sono coinvolti, questa unità può farci diventare ancora più forti".

"Corini grande uomo, la nostra gente merita solo la A" Infine il ds ha speso parole di elogio per l'allenatore Eugenio Corini: "Io ho avuto il privilegio di giocare con Corini al Palermo in Serie A - ha concluso Rinaudo - e già allora aveva dimostrato di essere un grande uomo e un grande leader, sempre in prima linea per il bene della squadra. Ora sta dimostrando ancora una volta tutto ciò: è un grande professionista, un grande lavoratore e ha meritato, insieme al suo staff, la nostra fiducia. So quanto tiene al Palermo, alla città e ai suoi tifosi e so che darà il massimo per ottenere l'obiettivo comune. La gente di Palermo merita soltanto una cosa, la Serie A, e noi lavoreremo per regalare loro questo sogno bellissimo".