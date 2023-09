Tutto fatto per il passaggio del centrocampista italiano all'Al Arabi: nelle casse del Psg circa 45 milioni di euro, per il giocatore ingaggio più che raddoppiato. Nella giornata di oggi, 11 settembre, l'arrivo in Qatar per lui

Marco Verratti sarà un nuovo giocatore dell'Al Arabi . Dopo settimane di trattative, il centrocampista, rimasto fuori dal progetto del Psg e della nuova Nazionale di Luciano Spalletti , è atteso nella giornata di oggi, 11 settembre, in Qatar per la firma con l' Al Arabi . Dopo 11 stagioni, Verratti saluterà dunque Parigi: accordo trovato sulla base di un trasferimento da circa 45 milioni di euro . In attesa di comunicazioni ufficiali, l'ingaggio dell'italiano dovrebbe essere più del doppio di quello al Psg (14 milioni).

I numeri di Verratti al Psg

No a diverse proposte dall'Arabia e un rapporto mai sbocciato con Luis Enrique. L'approdo dell'allenatore spagnolo sulla panchina del club parigino ha messo l'ex-Pescara ai margini del club. Convocato per la tourneé estiva, da inizio stagione non è mai sceso in campo: aspetto che a Verratti è costato anche il posto in Nazionale. La parentesi parigina del classe 1992 termina dunque qui: per lui in bacheca 9 campionati e Supercoppe, oltre a 6 Coppe di Francia e Coppe de la Ligue.