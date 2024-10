L'attaccante classe 1990, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza all'Adana in Turchia, è arrivato a Genova nella tarda serata di domenica: nella giornata di oggi si sottoporrà alle visite mediche per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Genoa e mettersi subito a disposizione dell'allenatore (e suo ex compagno di Nazionale) Gilardino. Già in compagnia del team manager rossoblu, Balotelli è uscito dall'hotel per un primo saluto ai suoi nuovi tifosi

