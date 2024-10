In corso i contatti tra le parti per arrivare alla definizione nel giro di poche ore. Il Genoa ci ha provato fino a questa mattina per Choupo-Moting, ma il giocatore ha altre mire. Per Balotelli è già stato fissato il giorno delle possibili visite mediche: lunedì 28 ottobre ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Balotelli al Genoa potrebbe presto diventare ufficiale. L'affare dovrebbe chiudersi già nella serata di sabato 26 ottobre, visto che sono in corso i contatti tra le parti per arrivare alla definizione nel giro di poche ore. Il Genoa ci ha provato fino a questa mattina per l'altro svincolato Choupo-Moting, ma il giocatore ha altre mire. Per Balotelli è già stato fissato il giorno delle possibili visite mediche: lunedì 28 ottobre.

Gila aveva detto: "E' adatto per noi" Un altro tassello del puzzle che potrebbe portare Balotelli a vestire la maglia del Genoa era già arrivato con le parole di Gilardino: "È un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia - erano state le sue parole durante la conferenza pre-partita di Lazio-Genoa -. E’ un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene. Ma come ho detto prima in questo momento, vista la partita di domani e per i miei ragazzi, è riduttivo parlare di chi non c’è. Giocatore adatto a noi? Assolutamente sì". calciomercato Chi resta nel "club" degli svincolati