Prima di Atalanta-Verona , l'amministratore delegato dei bergamaschi, Luca Percassi è intervenuto in diretta a Sky Sport. Tra i temi affrontati, anche un giudizio su Daniel Maldini: "È un ragazzo dall’enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima. È un ragazzo che ovviamente l’Atalanta deve seguire. Siamo contenti di ciò che sta facendo perché è un ragazzo italiano, speriamo che non faccia bene nella prossima partita perché ci giochiamo contro, ma sicuramente l’Atalanta lo sta monitorando".

"Contenti del risultato dello stadio"

Percassi poi si è concentrato su Gasperini e sulla crescita del club: "Come famiglia gli siamo molto legati e anche lui lo è a noi. Penso che oggi raggiunga 400 partite con l’Atalanta, mentre io con mio papà tra poco raggiungeremo quota 800, sono numeri importantissimi. In questo percorso all’Atalanta sono successe cose figlie di tanto impegno e lavoro. Oggi dobbiamo affrontare tematiche che una società molto diversa da quella di dieci anni fa deve affrontare. Siamo contenti del risultato dello stadio, poi sul mercato cerchiamo di essere pronti a qualsiasi cosa può succedere durante il mercato". L'Atalanta, nella prossima cerimonia del Pallone d'Oro, in programma il 28 ottobre, avrà due tesserati: Lookman tra i giocatori, Gasperini tra gli allenatori. "Il Pallone d’Oro è qualcosa di straordinario, queste nominations rappresentano tutto il lavoro fatto in tutti i suoi aspetti, è un grande premio al lavoro dell’Atalanta in tutti questi anni, è qualcosa di prestigioso".