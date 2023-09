Tante novità nell'estate di mercato nerazzurra, che ha accolto 12 nuovi acquisti ma anche due riscatti e un rientro in rosa. Una rivoluzione dove altri 11 giocatori sono in scadenza nel 2024: chi sono e quale è la loro situazione? Eccoli caso per caso e in coda il confronto con le altre squadre di Serie A tra chi scade a giugno (dati Transfermarkt)