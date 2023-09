Dopo Leo Messi e il presidente Al-Khelaifi, è arrivato anche il messaggio social di Kylian Mbappé a Marco Verratti: "Giocatore e persona eccezionale". Il centrocampista italiano è un nuovo giocatore dell'Al-Arabi, squadra del Qatar CALCIOMERCATO, GLI ACQUISTI UFFICIALI ALL'ESTERO

L'arrivo di Luis Enrique sulla panchina del Psg è coinciso con una vera e propria rivoluzione: il mercato dei parigini è stato infatti caratterizzato dalle solite spese folli (dai quasi 100 milioni di euro per Kolo Muani ai 50 per Dembélé) alle cessioni di giocatori fondamentali fino a qualche mese fa. Messi e Neymar hanno detto addio, così come Marco Verratti che è diventato un nuovo calciatore dell'Al-Arabi, squadra del Qatar. Nelle casse del Psg 45 milioni di euro.

"Il tuo tempo al Psg non sarà mai dimenticato" Il Psg, attraverso i propri canali social, ha salutato Verratti ammettendo che l'ormai ex centrocampista "lascerà una traccia indelebile nel club". In bocca al lupo anche da parte di Leo Messi, mentre l'ultimo in ordine temporale è stato Kylian Mbappé. Il francese, che ha vissuto un'estate agitata per via delle voci di mercato e del rinnovo di contratto, su Instagram ha postato una foto che li ritrae insieme: "Un giocatore e una persona eccezionale. Avere il privilegio di essere stato al tuo fianco in tutti questi anni è stato un immenso piacere. Il tuo tempo qui non sarà mai dimenticato né trascurato. Uno dei migliori giocatori che abbia mai visto. GRAZIE amico mio, in bocca al lupo, mi mancherai".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi)

I numeri di Verratti al Psg No a diverse proposte dall'Arabia e un rapporto mai sbocciato con Luis Enrique. L'approdo dell'allenatore spagnolo sulla panchina del club parigino ha messo l'ex-Pescara ai margini del club. Convocato per la tourneé estiva, da inizio stagione non è mai sceso in campo: aspetto che a Verratti è costato anche il posto in Nazionale. La parentesi parigina del classe 1992 termina dunque qui: per lui in bacheca 9 campionati e Supercoppe, oltre a 6 Coppe di Francia e Coppe de la Ligue.