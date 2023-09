Dalla Spagna alla Francia, dal Valencia all'Olympique Marsiglia. Dopo l'esperienza spagnola chiusasi lo scorso gennaio, Gennaro Gattuso ricomincia ad allenare in Francia. Oggi, 27 settembre, l'ex Milan e Napoli firmerà il contratto con l'Olympique Marsiglia e dovrebbe già dirigere il suo primo allenamento.

La Ligue 1 nel destino: era stato vicino al Lione

Qualche settimana fa era stato l'indiziato numero uno per sostituire l'esonerato Laurent Blanc al Lione, ma alla fine gli è stato preferito l'ex compagno di squadra in Nazionale Fabio Grosso. A quanto pare però la Ligue1 era nel suo destino. Al Marsiglia prenderà il posto di Marcelino, anche lui ex Valencia, dimessosi lo scorso 20 settembre per ragioni extra-sportive a seguito delle numerose contestazioni del pubblico nelle prime giornate per l'eliminazione precoce nei preliminari di Champions League. Il club è reduce dalla bruciante sconfitta 4-0 nel Classique contro il Paris Saint Germain.