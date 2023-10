JUVENTUS

Il Pala Alpitour di Torino bianconero per una sera: tutto esaurito per 'Together, a Black & White show”, l'evento che ha celebrato il centenario della proprietà della Juventus da parte della famiglia Agnelli. Tante le leggende bianconere presenti, da Zidane e Platini fino a Del Piero, Lippi e Conte, che si sono sfidate in una partita di calcio a sette. Emozionante il tributo per Gianluca Vialli. Del Piero il più acclamato dal pubblico. La serata è stata organizzata in collaborazione con Save the Children