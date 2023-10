Chi sono i giocatori che hanno peggiorato di più la propria valutazione di mercato dopo il recente aggiornamento (il primo da luglio 2023) del portale Transfermarkt? Uno della Serie A in classifica: tanta perdita in Premier League di giocatori delle big, come Sancho, Antony o Jorginho. Ecco la classifica incrociata dei top 5 campionati