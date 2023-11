Il Milan continua a muoversi sul mercato: Moncada ha visionato anche Renato Veiga, giovane centrocampista portoghese del Basilea. Rossoneri anche alla ricerca di un difensore centrale e di un possibile vice-Giroud

Il taccuino di Geoffrey Moncada si arricchisce di nomi, segnale che il Milan si è già messo in moto in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. Non uno, bensì due i giocatori che il capo osservatore del Milan è andato a visionare domenica scorsa a Basilea. E se di van Breemen - profilo che piace per la difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Kalulu – è già stato detto, va segnalato anche il nuovo interesse per Renato Veiga, centrocampista, sempre del club svizzero.

Chi è Renato Veiga Classe 2003 (20 anni compiuti a luglio), Renato da Palma Veiga è un centrocampista centrale portoghese, cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona. Fisico imponente (1.90m di altezza), chioma inconfondibile, Renato Veiga è il classico mediano che può giocare come schermo davanti alla difesa o adattarsi anche come centrale difensivo, all'occorrenza. Nel Basilea gioca in un centrocampo a 4, spesso accanto a Thaulant Xhaka, come in occasione del match contro l'Yverson (vittoria per 2-1 del Basilea) in cui Moncada l'ha visionato. Nella passata stagione all'Augusta, in prestito per 6 mesi, ha maturato una breve esperienza in Bundesliga (13 partite), prima di tornare allo Sporting che in estate l'ha ceduto al Basilea per 4,6 milioni. Quest'anno conta già 10 presenze: 8 in campionato (con un gol) e 2 in coppa.

