A pochi giorni dal derby, Daichi Kamada manifesta la propria insoddisfazione per lo scarso utilizzo in questa prima parte di stagione, così come per il ruolo che gli ha ritagliato Sarri, parlando anche della suo futuro, non così “certo” in maglia biancoceleste. "Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio”, ha detto il giapponese in un'intervista a "Sports Hochi". “Il mio ruolo è cambiato, faccio la mezzala: nonostante le difficoltà tattiche mi impegno a fare il meglio che posso". Poi sul contratto: "E’ una questione ancora tutta da definire. Naturalmente il mio obiettivo principale è quello di giocare il Mondiale e insieme al club troveremo la migliore soluzione possibile per la mia permanenza".