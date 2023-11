Il futuro di Paolo Maldini potrebbe essere in Arabia Saudita. Come anticipato da Fabrizio Romano, infatti, l’ex dirigente del Milan sarebbe il primo nome sulla lista dell’Al Ittihad, la squadra di Benzema e Kante, per la posizione di direttore generale del club. Maldini starebbe seriamente pensando alla possibilità offerta dagli arabi anche se non ha ancora preso una decisione che cambierebbe drasticamente il suo futuro e la sua carriera. Se dovesse accettare, una delle prime mosse di Maldini sarebbe quella di individuare il nuovo allenatore della squadra, che ha da poco licenziato l’ex allenatore di Porto e Tottenham Nuno Espirito Santo dopo la sconfitta per 2-0 conto l'Al-Quwa Al-Jawiya nella Champions League asiatica.