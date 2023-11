Il Genoa potrebbe avere limitazioni sulle prossime due sessioni di mercato. Il club rossoblu ha infatti presentato a inizio novembre un piano di ristrutturazione del debito, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, seguendo in questo senso la strada già percorsa -anche se in due situazioni differenti- dalla Reggina e dalla Sampdoria. Si tratta di debiti pregressi, per una cifra di poco superiore a 100 milioni di euro. In questo modo il Genoa garantirebbe al Fisco il 35% di questa cifra. L’omologa dal Tribunale di Genova è attesa entro 120 giorni: se arrivasse entro la fine di dicembre, in base a quanto previsto dalle NOIF (le norme organizzative interne della Figc) le limitazioni sul mercato per il Genoa sarebbero già effettive per la sessione di gennaio. Il Genoa in quel caso potrebbe fare operazioni solo a saldo positivo: vale a dire, operazioni di mercato in entrata ma soltanto dopo aver ceduto per una cifra superiore.