Ci sono pochi dubbi sul fatto che il Milan sarà una delle squadre che farà parlare maggiormente durante il mercato di gennaio . Un po’ per i tanti infortuni, un po’ perché la rosa è ancora incompleta come dimostrato in questi primi quattro mesi di stagione. La priorità assoluta della proprietà era, resta e sarà ancora la ricerca di un attaccante . Un centravanti che non sia solamente alternativo a Giroud, ma che nell’immaginario collettivo possa diventare il numero 9 del Milan negli anni a venire.

Intanto la dirigenza rossonera proverà a mettere a segno un colpo già nella finestra invernale per regalare a Pioli un centravanti che possa alternarsi con Giroud e mantenere alto il livello della squadra visto che l’arrivo last minute di Jovic finora si è dimostrato fallimentare . Il primo nome della lista è quello di Serhou Guirassy , autore di 16 gol nelle 10 partite stagionali giocate con lo Stoccarda . Gli scout del Milan sono andati a seguirlo dal vivo anche nell’ultimo turno della Bundesliga e l’attaccante guineano ha segnato nuovamente, stavolta su rigore contro il Borussia Dortmund. Guirassy ha una clausola rescissoria di 16 milioni di euro che potrebbe essere pagata agevolmente se tutti fossero d’accordo sull’acquisto del ventisettenne che mai in carriera aveva segnato con questa continuità. Ed è proprio questo i l dubbio della proprietà , se considerare la crescita del giocatore un’esplosione definitiva oppure una sorta di stagione magica. Una clausola rescissoria intorno ai 12 milioni è presente anche nel contratto di Assan Ouédraogo , il centrocampista 2006 dello Schalke04 che il Milan sta seguendo da diverso tempo. In questo caso c’è la forte concorrenza di Bayern Monaco e Lipsia, oltre a qualche sondaggio dell’Inter ma Furlani e Moncada sperano di anticipare tutti nella corsa a quello che viene considerato uno dei gioielli del vivaio delle nazionali tedesche.

Sempre per la difesa piace Dragusin del Genoa, in rete nell’ultima contro il Verona e d’accordo col club per rinnovare fino al 2027, e Alessandro Marcandalli, centrale difensivo sempre di proprietà dei liguri ma in prestito alla Reggiana di Nesta. Per il reparto arretrato c’è anche Lloyd Kelly del Bornemouth. L’inglese classe ’98 non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza giugno 2024 ma il suo club, pur rischiando di perderlo a costo zero, non vuole privarsene a gennaio. Anche in questo caso bisognerà lavorare ora per il futuro e lo stesso discorso vale per Akor Adams, attaccante di 23 anni del Montpellier in testa alla classifica della Scarpa d'Oro.