Classe 2005, regista del Corinthians alla prima stagione da professionista. Il brasiliano Gabriel Moscardo è un nuovo nome sul taccuino dei dirigenti del Milan per rinforzare il centrocampo. Un colpo di prospettiva per il futuro, ma anche per il presente. Il Corinthians per lui chiede già 25 milioni di euro e c'è da battere la concorrenza dei soliti club della Premier League