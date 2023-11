Clamorosa rivelazione quella della bandiera rossonera ed ex dirigente: "Per una decina di giorni ho provato a portare Messi al Milan, poi ho capito che era impossibile". Maldini, ospite del podcast di Giacomo Poretti, ha parlato anche del suo passato e del suo futuro, e al comico fa una battuta sullo scudetto: "Lo avete già vinto voi interisti"

Paolo Maldini torna a parlare e le sue, come spesso accade, non sono uscite banali. Ospite del podcast di Giacomo Poretti, il "PoretCast", l'ex dirigente e mito della storia rossonera ha rivelato un retroscena clamoroso: "Per dieci giorni (probabilmente si riferisce al 2021, ndr) abbiamo provato a portare Messi al Milan, ma poi abbiamo capito che era impossibile. Adesso ormai è tardi ma un calciatore come Messi è uno spettacolo per tutti, quando leggevo che poteva andare all’Inter ero amareggiato"

"Futuro? In teoria sono in pensione" Maldini poi non si sottrae alle domande sul futuro: "Ogni tanto ci penso. In teoria sono in pensione. Ma l'allenatore non lo farò mai. Vedevo mio papà che aveva sempre la valigia pronta. Cosa mi manca? L'ambiente dello spogliatoio e quel misto tra paura ed emozione prima della partita, il contatto e l’adrenalina della gente. Tra calciatore e dirigente c’è una differenza enorme. In una subisci il risultato e nell’altra determini. Io soffrivo tantissimo"

La battuta a Poretti: "Chi vince lo scudetto? E' già dell'Inter..." Maldini ha poi parlato di Leao: "E' un grande talento, che faccia il calciatore o il cantante. Mi ha chiesto di far uscire il disco due giorni prima di una partita, gli ho risposto che non era un problema ma avrebbe dovuto segnare due gol, non segnò ma fece assist. La cosa più bella di questi anni sono proprio i rapporti personali. Il rapporto che si crea con i giocatori è la cosa più bella che ti rimane, più dei trofei e delle partite vinte". Infine la battuta a Giacomo Poretti, noto tifoso interista: "Chi vince lo scudetto tra Juve, Inter e Milan? L'avete già vinto voi..."