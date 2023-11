L'Inter lavora ai rinnovi: Dimarco e Miky i primi

L'Inter ha un obiettivo (che si dovrebbe trasformare in certezza) da qui ai prossimi mesi: il rinnovo del contratto di cinque giocatori fondamentali nel progetto di Simone Inzaghi e società. Si tratta di Barella, Dimarco, Dumfries, Lautaro Martinez e Mkitharyan. Ma andiamo con ordine. I primi che firmeranno saranno Federico Dimarco (scadenza 2026) e Henrikh Mkhitaryan (scadenza 2024). Per l'esterno della nazionale italiana e per il centrocampista armeno siamo ormai ai dettagli: è attesa l'ufficialità del rinnovo prima della fine dell'anno. Ci vorrà invece un po' più di tempo per Denzel Dumfries (scadenza 2025), per il quale sono in corso i negoziati. Nel 2024 toccherà anche ai due giocatori con più valore di mercato: Nicolò Barella (scadenza 2026) e Lautaro Martinez (scadenza 2026). Per quanto riguarda l'attaccante argentino negli scorsi giorni l'Inter ha incontrato l'agente, per cominciare a parlare anche dell'adeguamento salariale. C'è la volontà di entrambe le parti di andare avanti insieme.