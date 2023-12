I rossoneri sono a un passo dal trovare l'accordo con Juan Miranda, terzino spagnolo del Betis Siviglia cresciuto nella cantera del Barcellona. Previsto un contatto nelle prossime ore per definire l'operazione a parametro zero. Si farà un tentativo con il club andaluso per anticipare l'arrivo del giocatore già a gennaio. Nel frattempo è stato definito l'affare Popovic: il fantasista serbo ora al Partizan arriverà nel prossimo mese da svincolato, subito dopo aver compiuto 18 anni

Il Milan inizia a muoversi concretamente sul mercato. Definito l'arrivo del giovane serbo Popovic, è stato individuato il vice Theo Hernandez, uno dei buchi nella rosa di Pioli, in Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Betis Siviglia. Cresciuto nella cantera andalusa e in quella del Barcellona, con cui ha esordito in Coppa del Re e in Champions League, è al Betis dalla stagione 2020/2021. Il suo contratto finirà nel 2024 e i rossoneri hanno quasi trovato l'accordo con il giocatore per l'arrivo a parametro zero la prossima estate. Un incontro nelle prossime ore con l'entourage dovrebbe portare alla sistemazione degli ultimi dettagli e alla fumata bianca. Si cercherebbe poi un'intesa con il club per anticipare l'acquiisto già nel mercato invernale.