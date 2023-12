Fabio Cannavaro potrebbe ripartire dalla Turchia. L'allenatore italiano è in trattativa con l'Adana Demirspor, club che nelle scorse ore ha esonerato Patrick Kluivert. Qualora accettasse, l'ex campione del mondo ritroverebbe in rosa diversi ex Serie A e soprattutto allenerebbe Mario Balotelli, che gioca nel club attualmente al quinto posto in Super Lig

Fabio Cannavaro potrebbe presto tornare in panchina. L'allenatore italiano, reduce dall'esperienza non fortunata nella passata stagione in Serie B alla guida del Benevento, è in trattativa con l'Adana Demirspor , club turco che nelle scorse ore ha esonerato Patrick Kluivert. I contatti si sono intensificati e le parti stanno lavorando per capire se ci sono le condizioni per trovare un accordo definitivo , ma sembrerebbe che si possa arrivare alla fumata bianca.

Fabio e Super Mario?

Dopo Vincenzo Montella nella passata stagione, l'Adana potrebbe dunque puntare nuovamente su un allenatore italiano: qualora accettasse, Cannavaro troverebbe in rosa diversi ex Serie A (tra cui anche Nani e Niang) ma soprattutto allenerebbe Mario Balotelli, che da quest'anno gioca con il club che attualmente occupa il quinto posto in classifica in Super Lig con 23 punti, tre in meno della zona Europa. Nelle ultime settimane, però, c'è stata una flessione che ha portato all'esonero di Kluivert, rimasto senza vittore per quattro partite consecutive (tre pareggi e una sconfitta). Quindi la decisione di cambiare, con il primo nome in cima alla lista dei desideri: Fabio Cannavaro, che dopo le esperienze in Cina con la Nazionale, il Guanghzou e il Tianjin e in Arabia con Al-Ahli e Al-Nassr, potrebbe dunque ripartire dalla Turchia.