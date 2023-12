Il Brasilerao come sempre regala diamanti grezzi che fanno gola all'Europa: il 17enne Endrick è già promesso del Real Madrid per l'estate del 2024 e ha visto quasi duplicare il suo valore di mercato nel corso dell'ultima stagione, in cui ha portato a suon di gol il Palmeiras al titolo. Ecco la classifica dei giocatori che valgono di più ad oggi in Brasile (dati Transfermarkt): c'è anche l'ex interista Gabigol