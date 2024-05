Napoli, Pioli avanza ma resiste anche Italiano

Ancora non si dipana la matassa del prossimo allenatore del Napoli ma Aurelio De Laurentiis inizia a fare una sintesi del lavoro fatto nelle ultime settimane. In crescita le quotazioni di Stefano Pioli, in uscita dal Milan, mentre come prima alternativa resta attuale il nome di Vincenzo Italiano che chiuderà il suo rapporto con la Fiorentina. Più indietro Gian Piero Gasperini, che difficilmente si libererà dall'Atalanta, e Antonio Conte

Chi sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione? Ancora non c'è una risposta a questa domanda che ormai da settimane è sulla bocca di tanti tifosi del Napoli e non solo. Stefano Pioli al momento è quello che sta guadagnando più posizioni perché è la scelta che Aurelio De Laurentiis considera più misurata. L'allenatore del Milan lo scorso anno si fece apprezzare nelle due sfide Champions con passaggio del turno e anche nello 0-4 inflitto al Maradona al gruppo di Spalletti. Resiste anche la candidatura di Vincenzo Italian o che però in questi giorni è concentrato sulla Conference League con la Fiorentina e quindi vuole restare isolato sull'obiettivo sapendo di godere di una grande considerazione da parte del patron del Napoli. In questa fase di valutazione sono loro due gli allenatori con i quali il Napoli pensa pensa di poter aprire un ciclo .

In calo le quotazioni di Antonio Conte

Più defilate altre due opzioni che De Laurentiis ha preso in considerazione. Gian Piero Gasperini sarà complicato strapparlo all'Atalanta e quindi viene considerato obiettivo molto difficile, mentre Antonio Conte, dei 4 profili che Napoli ha in lista per la stagione prossima è quello per cui De Laurentiis pensa, al di là dei costi comunque molto alti, che abbia le caratteristiche più per un traguardo a breve termine che non per un ciclo più lungo nel tempo. Conte aveva dato nelle scorse settimane la sua disponibilità ma la cosa non ha avuto al momento un seguito. Le riflessioni proseguiranno nei prossimi giorni tra De Laurentiis e Manna, il nuovo ds, per arrivare poi alla decisione definitiva.