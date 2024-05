Juve, Motta il candidato forte per il dopo Allegri

La squadra si è allenata sotto la pioggia in mattinata in vista della sfida di domenica sera con la Roma. Il primo incrocio da allenatori tra De Rossi e Allegri: da capire se, centrato il pass per la Champions e giocata la finale di Coppa Italia, ci sarà ancora lui sulla panchina bianconera la prossima stagione. Allegri ha un altro anno di contratto ma resta forte la candidatura di Thiago Motta. Il punto sulla situazione della panchina Juve nel video con Francesco Cosatti

