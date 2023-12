Vasilije Adzic, centrocampista offensivo montenegrino classe 2006, è vicinissimo al Bologna. L'affare potrebbe concludersi per una cifra intorno ai 5 milioni e mezzo di euro. Su di lui c'è anche la Juventus che avrebbe in programma un altro incontro a Torino per la prossima settimana. Ma potrebbe essere troppo tardi...

Bologna scatenato sul campo e sul mercato. Il club di Thiago Motta, infatti, è ai dettagli per l'arrivo di Vasilije Adzic, centrocampista offensivo montenegrino classe 2006 del Budućnost. Dopo alcuni colloqui che si sono svolti ieri, il 12 dicembre, le due società stanno discutendo alcuni aspetti relativi al trasferimento. L'affare potrebbe concludersi per una cifra intorno ai 5 milioni e mezzo di euro.

L'interesse della Juventus

Sul giocatore c'è anche la Juventus che ha presentato una prima offerta di una cifra che va tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. I bianconeri non hanno ancora mollato la presa e avrebbero in programma un altro incontro la settimana prossima a Torino. Potrebbe comunque essere troppo tardi perché il Bologna sta cercando di chiudere in queste ore. Adzic ha appena diciassette anni e viene considerato uno dei massimi talenti del calcio balcanico. In questa stagione ha anche esordito in una competizione europea, partecipando col Buducnost Podgorica, uno dei più importanti club montenegrini, alla fase preliminare di Uefa Europa Conference League.