I nerazzurri potrebbero tornare sul mercato a gennaio per rafforzare la corsia di destra. Cuadrado, infatti, non offre garanzie e potrebbe operarsi per risolvere il problema al tendine d'Achille con cui convive. La società sta lavorando e proverà a cogliere un'opportunità per acquistare un vice Dumfries

